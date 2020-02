Intervengono su una lite, grazie alle telecamere bloccano due spacciatori

La centrale operativa della questura di Modena stava controllando in tempo reale, attraverso le telecamere di videosorveglianza, l'area di via Poletti dove una pattuglia della Squadra Volante si era recata a seguito dell'allarme di una lite in famiglia. L'operatore nota sullo schermo, grazie all'alta qualità delle immagini a disposizione, il particolare di due uomini che in lontananza stanno nascondendo un involucro sotto un auto. Viene così avvertita un altra Volante che in pochi minuti raggiunge i due soggetti. Stranieri. Un 23 enne gambiano, da anni residente in Italia, insensurato, ed un 26enne nigeriano, irregolare, richiedente asilo al quale è stata rigettata la richiesta, già arrestato per precedenti legati allo spaccio di droga. In tutto vengono sequestrati30 grammi di hashish e 300 euro probabile provento di spaccio. Il gambiano è stato trovato in possesso di 60 piccoli sacchetti vuoti che presumibilmente sarebbero stati utilizzati per confezionare la droga in dosi da spacciare.Poco dopo, grazie al contributo fornito dalla segnalazione dei militari del progetto Strade Sicure su un uomo che stazionava, nascosto nell'oscurità, al parco Primo maggio, in zona Cittadella, a Modena, e che si era dato alla fuga in bicicletta alla vista del mezzo dell'esercito, gli agenti hanno fermato un cittadino tunisino, irregolare, sedicente minorenne. Prima di essere bloccato il giovane ha tentato un ultimo disperato tentativo di fuga cercando di liberarsi la via scagliando la bicicletta contro il mezzo dell'esercito. Il personale della questura una volta fotosegnalato, ha considerato la data di nascita dichiarata del soggetto, l'11 marzo del 2018. Con se aveva Al limite della maggiore età non verificabile nemmeno tramite gli strumenti come i raggi x che consentono, con un margine anche solo un po più ampio, di stabilire la corrisponenza dell'età dichiarata con quella oggetiva fisiologica. Per questo il giovane, che aveva con se 50 grammi di hashish divisi in due confezioni da 20 e 30 grammi, è stato denunciato al tribunale dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti