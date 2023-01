Investito dal bus di Gigetto a Formigine: morto 59enne

E' morto all’ospedale di Baggiovara il 59enne che ieri sera alle 18 è stato investito da un bus mentre percorreva a piedi viale della Stazione a Formigine. A investire l'uomo, C.G. commercialista residente a Casalgrande nel Reggiano, era stato un mezzo sostitutivo della linea ferroviaria Gigetto. Trasportato immediatamente in ospedale è deceduto dopo un giorno nel reparto di Terapia intensiva. I rilievi dell’incidente mortale sono stati effettuati dalla polizia locale di Formigine.

