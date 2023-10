Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il legale responsabile è stato soggetto a sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 2.500 euro.In provincia di Reggio Emilia i Nas hanno ispezionato un'attività di lavorazione di carni. Durante l'ispezione, sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie. In particolare, sono state riscontrate: la presenza di fitte formazioni di ragnatele con aracnidi vivi, scrostature dell'intonaco sulle pareti, porte prive di sistemi di prevenzione contro agenti infestanti striscianti, logorio delle guarnizioni delle celle frigo e sporcizia vetusta nella pavimentazione delle celle frigo. Il titolare dell'attività è stato destinatario di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per le carenze rilevate.In provincia di Modena i carabinieri del Nas hanno ispezionato un bar, dove sono state rilevate carenze igienico-sanitarie dovute a formazioni diffuse di ragnatele sul soffitto e sporcizia vetusta sui pavimenti. Per questo motivo è stata emessa una diffida, che impone di ripristinare idonee condizioni igienico-sanitarie entro 30 giorni.Infine a Piacenza sono intervenuti in un supermercato, rilevando carenze igienico-sanitarie legate alla formazione di ragnatele sui soffitti dell'area negozio. Nei confronti del titolare dell’attività è stata emessa una diffida, volta a ripristinare idonee condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni.