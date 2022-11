Istanbul, attentato in strada, 6 morti

Almeno 6 morti e 53 feriti a Istanbul in conseguenza di un’esplosione che si è verificata in una via centrale della città: a riferirlo il governatore locale, Ali Yerlikaya, con una comunicazione diffusa anche sui social network.Secondo la sua ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta alle 16.20 ora locale. Non è chiaro per ora cosa abbia provocato l’esplosione, pure documentata da filmati diffusi sulle reti sociali. L’episodio si è verificato in via Istiklal, dove sono ora al lavoro squadre di soccorritori e unità di polizia. Nel 2016 nella stessa strada si era verificato un attentato, con modalità suicide.Foto: Dire ( www.dire.it