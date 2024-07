Istigò al suicidio un 50enne con ricatto sessuale: arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'indagine è partita il 28 agosto 2023 a seguito del rinvenimento del cadavere di un uomo di 50 anni, già residente nel Frignano, che si era tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione.L'uomo, prima di togliersi la vita, aveva redatto un manoscritto con il quale, disperato, denunciava di essere vittima di un odioso ricatto da parte di due persone, a lui ignote, che lo avevano ripetutamente costretto a versare cospicue somme di denaro minacciandolo di diffondere immagini sessuali esplicite che lo ritraevano in momenti di autoerotismo registrate mediante la improvvida condivisione della telecamera del proprio telefono cellulare in occasione della visione di un video dal contenuto pornografico.

I carabinieri hanno ricostruito con precisione gli importi, i tempi e le modalità di versamento, mediante PostePay, delle cospicue somme di denaro da parte della povera vittima.Sulla scorta delle fonti di prova acquisite, anche mediante intercettazioni, ancora una volta rivelatesi fondamentali, la Procura ha disposto la perquisizione locale e personale degli indagati che è stata eseguita il 2 dicembre 2023.Nella circostanza venivano sono stati sequestrati documenti, messaggi e files che rafforzavano l'ipotesi accusatoria e dimostravano la professionalità ed abitualità delle condotte di 'sextorsion' poste in essere dai due indagati con analoghe modalità in danno di altre persone. Le continue richieste estorsive hanno determinato la vittima, che aveva drammaticamente prospettato agli indagati i suoi propositi suicidiari non avendo più denaro per pagare il prezzo del ricatto, a togliersi la vita dopo averli ripetutamente ed invano supplicati di interrompere le condotte estorsive e le minacce di divulgazione delle immagini che lo ritraevano.

Ciò ha convinto la Procura a richiedere la misura della custodia in carcere, oltre che per il reato di estorsione continuata, anche per il delitto di istigazione al suicidio punito con la pena della reclusione da 5 a 12 anni. Sono in corso le ricerche per rintracciare il complice, un uomo di 26 anni di nazionalità ivoriana, destinatario del provvedimento cautelare ad oggi sottrattosi alla cattura.

La drammatica vicenda oggetto di indagine dimostra ancora una volta la pericolosità di condividere con sconosciuti la telecamera del proprio telefono cellulare o computer od informazioni ed immagini della propria vita privata e comunque l'importanza di denunciare tempestivamente ogni condotta estorsiva senza sottostare ai ricatti.