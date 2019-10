La morte di Maura Di Puoti: indagati 12 medici

Sono dodici, tutti medici in servizio all'ospedale di Sassuolo, i soggetti iscritti nel registro degli indagati della Procura della repubblica di Modena chiamata a fare luce sulla morte, lo scorso giovedì sera, all’ospedale di Sant'Agostino Estense di Baggiovara di Maura di Puoti, 22 anni, originaria di Caserta, residente a Castelvetro. Una morte da subito apparsa senza spiegazione e sulla quale, a poche ore dal fatto, la dirigenza dell'ospedale di Sassuolo ha annunciato una indagine interna e la massima collaborazione con la Procura di Modena cha sul caso ha aperto in queste ore un fascicolo per omicidio colposo.



Sarà il PM Marco Niccolini a dovere ricostruire ricostruire tutte le fasi del decorso ospedaliero della giovane, da Sassuolo a Modena, e cosa, in quei passaggi è andato storto.

Cantante conosciutissima e molto amata a Caserta, la ragazza dopo un accesso in Pronto Soccorso a Vignola era stata portata a Sassuolo il 7 ottobre scorso dove era stata sottoposta ad un chirurgico urgente, a seguito di peritonite. Il decorso post-operatorio era parso regolare. Ma la ragazza continuava a lamentare dolore, non apparentemente riconducibile a complicanze legate all’intervento – aveva fatto sapere da subito l’ospedale di Sassuolo – e che avevano spinto i medici a disporre diversi approfondimenti diagnostici, effettuati nei giorni successivi, prima all’ospedale di Sassuolo e poi all’ospedale civile di Baggiovara dove la ragazza è stata trasportata in ambulanza giovedì scorso.



Qui il quadro clinico è improvvisamente precipitato sfociando in tragedia tanto terribile quanto improvvisa ed inaspettata per tutta la famiglia. Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso (tra le ipotesi ci sarebbe quella dello chock emorragico), e se queste siano riconducibili o meno alle conseguenze dell’intervento. Il mandato della procura per l’autopsia sarà affidato martedì ma difficilmente i rilievi legali sul corpo della ragazza, per questioni legate alla medicina legale, saranno fatti prima di giovedì