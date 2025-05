Ladri di rame: recuperati 460 chili: arrestato 56enne modenese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





I carabinieri della Tenenza di Mira a Venezia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un italiano di 56 anni e uno straniero di 39 anni, per furto aggravato, danneggiamento, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e invasione di terreni o edifici.

I militari dell'Arma hanno sorpreso i due all'interno di un'azienda nell'area industriale di Mira, intenti a smontare alcune barre in rame del peso di circa 460 chili, già accantonate e pronte per essere caricate sul mezzo. Il rame recuperato è stato posto sotto sequestro e sarà restituito all'azienda. Dopo la convalida dell'arresto, il cinquantaseienne è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Modena, dove risiede.