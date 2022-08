Ladri in azione a casa dei suoceri di Berardi: la rabbia della moglie

'Questa è una storia per i nostri amici ladri che sicuramente ci seguite sui social e sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi tutti i filmati sono stati dati alla Polizia'. E' il messaggio lasciato da Francesca Fantuzzi, moglie del calciatore del Sassuolo Domenico Berardi, ai banditi che nella notte hanno fatto irruzione in casa dei genitori mettendo a soqquadro ogni stanza a caccia di un bottino che non hanno trovato.'Trovo questa cosa schifosa, entrare in casa di qualcuno, come non sapeste che le persone non tengono più nulla in casa, entrate giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Speriamo di non vedervi mai più. E poi ancora che cercate soldi sotto al materasso?'.