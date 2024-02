Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso, intorno a mezzanotte, era stato perpetrato un furto presso un asilo nido di Modena. Un uomo si era introdotto attraverso una finestra posizionata sul retro della struttura, dopo averne scardinato l’infisso, ed aveva asportato due telefoni cellulari, due macchine fotografiche e la somma in contanti di 250 euro.Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, di cui è dotato l’asilo nido, la Squadra Mobile ha riconosciuto il 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine, e ha proceduto ad una immediata perquisizione domiciliare al fine di recuperare eventuali fonti di prova.All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti i due telefoni cellulari, gli indumenti – un giubbotto, un berretto di lana ed uno scaldacollo – indossati all’atto del furto, nonché una serie di oggetti atti allo scasso, contenuti in un sacchetto, verosimilmente utilizzati per guadagnarsi l’accesso alla struttura e una torcia con la quale l’indagato si era fatto luce all’interno dei locali dell’asilo.