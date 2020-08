Ladro recidivo tenta furto all'Eurospar: arrestato

Non era sicuramente il primo furto commesso forse anche ai danni di quel supermercato, ma è stato sicuramente quello che ha fatto scattare le manette. Si tratta di un cittadino rumeno, senza fissa dimora, notato dalla Guardia del supermercato Eurospar di via Nonantolana mentre rubava materiale dagli scaffali. Atteso alla barriera delle casse, l'uomo ha tentato di darsi alla fuga. Tentativo fallito a seguito dell'arrivo degli agenti della Squadra Volante della questura di Modena allertati dalla vigilanza. Gli agenti hanno scoperto subito dopo che l'uomo era giunto sul posto alla guida di un auto posteggiata davanti all'ingresso del supermercato. Da una perquisizione a bordo i poliziotti hanno rivenuto merce alimentare rubata per oltre 300 euro. L'uomo, visti i diversi precedenti per furto, è stato così arrestato con l'accusa fi furto aggravato