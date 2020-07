Ladro scoperto minaccia di gettarsi dal Palapanini: arrestato

Aveva forzato una finestra del Palasport di via Divisione Acqui per recarsi negli spogliatoi dove erano stati posti gli indumenti e gli oggetti personali dei giocatori di pallavolo durante l'allenamento. Qui aveva asportato da due portafogli 210 euro in denaro. Accortisi del furto i giocatori hanno chiamato i Carabinieri che giunti sul posto hanno trovato il ladro ancora all'interno della struttura. All'arrivo dei Carabinieri anziché uscire l'uomo aveva divelto un controsoffitto per farsi strada verso il piano superiore del palasport. Da qui, vistosi braccato, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Di fronte alla minaccia i militari hanno deciso di fare intervenire i Vigili del fuoco. Ma a mettere fine all'episodio è stata la lunga opera di convincimento dei Carabinieri che hanno fatto scendere l'uomo per poi arrestarlo con l'accusa di furto aggravato, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ammonterebbero a diverse migliaia di euro i danni provocati alla struttura. La refurtiva è stata recuperata e resttuita ai legittimi proprietari.