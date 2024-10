Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I carabinieri, a casa del giovane hanno sequestrato 4 panetti di hascisc per un peso complessivo di circa 300 grammi, 7 involucri contenenti 10 grammi di cocaina e 920 euro in contanti.Nell’abitazione anche un bilancino di precisione, un coltello con residui di taglio di stupefacente, e diverso materiale per il confezionamento e smercio delle droghe.L’uomo è stato processato nella mattinata odierna nel Tribunale di Modena. Il Giudice, convalidando l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.