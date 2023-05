Violenta aggressione al Lambda: 23 enne ricoverato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Urla disperata nella notte, nella parte che affaccia su via Emilia Ovesti del cortile del residenziale Lambda. La Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una violenta aggressione nei confronti di un uomo straniero, di 23 anni, lasciato a terra dopo le botte, e ora ricoverato all'ospedale in condizioni fortunatamente non critiche. Forse un regolamento di conti o una lite maturata nell'ambito dello spaccio di droga. Ma è solo una delle ipotesi tra le tante nelle indagini scattate immediatamente.

L'uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone. Alla sua reazione si sarebbe scatenata una lite poi sfociata in rissa nella quale il ragazzo ha avuto la peggio. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza su via Emilia Ovest e nel parcheggio del parco Ferrari, di fronte al residenziale, potrebbero fornire particolari utili alle indagini per rintracciare gli aggressori. Per contro il sistema di videosorveglianza dello stabile non sarebbe in funzione da tempo. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato solo l'uomo aggredito e non gli aggressori che si sono dati alla fuga.



Gi.Ga.