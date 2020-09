Lancia la droga dalla finestra: tunisino arrestato dalla polizia

Un cittadino tunisino di 22 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella tarda mattinata di ieri, la Squadra Volante, transitando in via delle Costellazioni, ha notato il tunisino aggirarsi con fare sospetto per poi allontanarsi rapidamente come per eludere un controllo. Seguito a debita distanza è stato visto entrare in un palazzo, dove è stato rintracciato in compagnia di altri due connazionali.

Il tunisino, durante le fasi del controllo, ha lanciato dalla finestra due oggetti, successivamente recuperati nel cortile dello stabile: un contenitore di plastica gialla contenente cocaina pari a 2,58 grammi ed un panetto di hashish di 57,07 grammi. Sempre nella disponibilità del 22enne sono stati rinvenuti ulteriori 6,2 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, e 6,66 grammi di cocaina.

Il tunisino, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti penali e di Polizia in materia di stupefacenti è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.