Sono state, altresì, riscontrate ulteriori irregolarità comportanti conseguenze sotto il profilo contributivo e assicurativo, oltre che violazioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.Le attività ispettive hanno riguardato dalla ristorazione ai negozi alimentari, oltre che a imprese operanti nell’agricoltura e nell’edilizia.I casi più eclatanti sono stati rilevati in un pub a Castelnuovo Rangone, dove sono stati scoperti 9 lavoratori in nero sui 10 presenti, e presso due ristoranti nel centro e nella periferia di Modena, nei quali sono stati individuati 8 lavoratori senza alcun contratto sui 22 complessivamente identificati.