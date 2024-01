Libro Aperto: cade in un canalone, morta donna di 38 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel primo pomeriggio di oggi una donna di 38 anni, residente a Faenza, stava percorrendo insieme al compagno e il loro cane il sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri quando, per cause da accertare, lungo un tratto di sentiero ha perso l'equilibrio ed è scivolata precipitando in un canalone per circa 50 metri sbattendo contro le rocce. Il compagno che si trovava con lei ha subito attivato i soccorsi e sul posto è giunto EliPavullo che ha sbarcato l'equipe tecnica e sanitaria per poi compiere una seconda rotazione e portare sul posto altri tecnici del Soccorso Alpino in supporto a quelli già presenti.



A seguito di complesse manovre di corda la donna è stata recuperata dai tecnici presenti ed EliPavullo è riuscito a vericellare a bordo l'equipe sanitaria e la paziente per trasportarla d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna dove poco dopo è giunta la tragica notizia della morte della donna.

Il compagno ed il cane sono stati successivamente riaccompagnati alla propria auto dai tecnici della stazione monte Cimone.