Lido di Camaiore: di due modenesi i corpi senza vita in mare

Sono deceduti in acqua entrambi quasi nello stesso orario e a breve distanza l'uno dall'altro. Entrambi sessantenni. Uno di Formigine e l'altro di Baggiovara. Indagini in corso sulla morte di due modenesi i cui corpi senza vita sono stati trovati in mare. Uno vicino e l'altro più lontano dalla riva. Quando i bagnini li hanno visti sono intervenuti ma purtroppo non c'era nulla da fare. Sul posto due automediche e due ambulanze più il personale della capitaneria per i rilievi. I due non erano clienti degli stabilimenti e accanto c'è spiaggia libera.