Limidi di Soliera, dramma al seggio: elettore muore per malore

Tragedia questa mattina al seggio elettorale di Limidi di Soliera alle scuole elementari di via Papotti. Il primo elettore presentatosi al seggio questa mattina alle 7 è stato colto da malore improvviso subito dopo il voto. L'uomo si è accasciato all'interno del seggio dopo aver consegnato le schede elettorali ed è deceduto. Inutili i tentativi dei membri del seggio e della polizia di rianimarlo. Sul posto è giunta prontamente anche l'ambulanza del 118 e la guardia medica la quale però non ha potuto che constatare il decesso. La vittima è Albano Bignardi, 77enne residente a Soliera. Sul luogo della tragedia dopo poco sono giunte la moglie e la figlia in preda alla disperazione per la tragedia improvvisa. E' toccata al magistrato di turno la decisione di sbloccare il seggio per riprendere le operazioni di voto: la salma è stata recuperata dalle onoranze funebri Salvioli.