Lite con coltello al supermercato: paura in viale Amendola

Paura oggi pomeriggio in un supermercato di viale Amendola a Modena dove i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Modena sono intervenuti allertati da una lite tra due uomini scaturita per futili motivi davanti al banco delle verdure. I due si insultano attirando l'attenzione dei clienti del locale e della sicurezza. Il livello dello scontro si alza. Uno di loro estrae di tasca un coltello da cucina minacciando l'uomo con il quale stava litigando. Ma la pattuglia era già sul posto, ed è intervenuta sedando la lite ed identificando i due. Per il possesso di un coltello da cucina il 38enne marocchino è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minaccia.