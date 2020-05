Lite finisce con fendente al torace: paura in centro storico

Attimi di paura questo pomeriggio in centro storico. Intorno alle 17,30 una lite tra due uomini, pare generata da futili motivi, è sfociata in una aggressione violenta a danno di uno dei due, un 27enne maghrebino. L'uomo è stato colpito con una arma da taglio al torace. Fortunatamente il colpo non ha lesionato organi vitali, e la ferita è rimasta a livello superficiale. L'uomo non corre pericolo di vita. L'aggressore, pare straniero, si allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Modena e i sanitari del 118 che hanno portato la vittima dell'aggressione al Policlinico