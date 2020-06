Lite in Calle di Luca finisce a sprangate: due denunciati

Una lite finita a colpi di spranga utilizzata da entrambi i litiganti quella che si è consumata in pieno giorno, domenica, in Calle di Luca, nei pressi di Piazzale Risorgimento a Modena. Qui un 44 enne ed un 46 enne, colleghi di lavoro, si sono incontrati. Uno di loro avrebbe affiancato in auto l'altro, aizzando la lite. Finita in strada, a piedi, e degenerata presto nell'utilizzo di una spranga utilizzata da entrambi per colpirsi a vicenda. A dare l'allarme alcuni residenti della zona. Giunti sul posto gli agenti della Squada Volante hanno notato solo uno di loro, sanguinante, seduto su uno scalino a bordo strada. Ha raccontato loro di essere stato aggredito ma mentre gli agenti attendono l'arrivo dell'ambulanza chiamata per soccorrere l'uomo, il presunto aggressore, che racconterà a sua volta un'altra versione dei fatti, ritorna sul luogo della rissa, e consegna agli agenti la spranga. Un gesto che non gli toglierà la denuncia (applicata ad entrambi), per lesioni. Anzi per il 46enne giunto in auto è arrivata anche la denuncia per possesso improprio di oggetto atto ad offendere.Dalla prima ricostruzione pare che non fosse il primo litigio tra i due colleghi. Ma rispetto ad altri accesi confronti questa volta la situazione è decisamente degenerata.