E' successo ieri sera a Medolla. Dopo l'allarme scattato alla stazione dei Stazione dei Carabinieri di Concordia sulla Secchia, su segnalazione pervenuta al numero di emergenza “112”, rispetto ad una violenta lite in famiglia, i militari sono intervenuti.Sul posto hanno tentato di riportare alla calma i contendenti. Tra questi un uomo di 48 anni, in totale stato di ubriachezza che anziché placarsi, si è scagliato contro i militari, provocando loro lesioni poi medicate dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Mirandola. L'uomo è stato bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personalia Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia.Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena che lo ha giudicato con rito direttissimo, convalidando l’arresto operato dai Carabinieri e irrogando all’interessato la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.