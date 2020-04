Litiga in strada poi aggredisce i Carabinieri: arrestato

Ieri i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Modena lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, lesioni personali. Si tratta di un cittadino tunisino, 33 enne, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine. L'uomo, coinvolto in una lite in strada sulla quale erano intervenuti i Carabinieri, ha aggredito violentemente i militari, con calci, pugni e minacce.La vicenda trae origine a seguito di una lite in strada, segnalata al 112, tra un uomo e una donna, in Strada Stradella di Modena, di fronte ad una struttura sanitaria.I carabinieri sono intervenuti immediatamente, identificando i due contendenti: il tunisino, arrestato, una donna italiana ed una terza persona straniera, quest’ultima ospite della vicina struttura sanitaria.Gli accertamenti avevano fatto emergere che l'uomo, per cause da verificare, aveva generato una lite che aveva coinvolto il personale sanitario della struttura. Lite che poi si era spostata in strada, dove sono intervenuti i Carabinieri a loro volta fatti oggetto di calci, strattonamenti e ripetute minacce di morte. Tra queste: 'Se mi toccate ammazzo voi e le vostre famiglie”, oltre a diverse offese. Questa mattina si è svolta la direttissima a seguito della quale e’ stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il tunisino, infatti, era ben conosciuto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti penali e di polizia.