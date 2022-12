Luci natalizie non sicure: sequestrati 45 chilometri di luminarie

Nel mirino un negozio di un cittadino cinese, al cui interno venivano commercializzati, tra gli altri, addobbi natalizi privi dei requisiti di legge

Controlli nei giorni scorsi da parte della Finanza di Bologna sul fronte del commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riguardo alla commercializzazione di catene luminose e decorazioni natalizie.

Individuato in particolare un esercizio commerciale avente per oggetto la vendita di prodotti per la casa in genere, riconducibile ad un cittadino cinese, al cui interno venivano commercializzati, tra gli altri, luminarie ed addobbi natalizi privi dei requisiti di Legge.



Sono state complessivamente sottoposti a sequestro oltre 45 chilometri di catene luminarie, sprovviste di marchio CE e relativi certificati di conformità, nonché circa 120 mila decorazioni adesive per addobbi natalizi prive dei contenuti minimi e delle informazioni richieste dal codice del consumo.

L’esercizio commerciale in questione è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per la

comminazione delle relative sanzioni amministrative.



