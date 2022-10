Lutto a Carpi, malore improvviso: muore a 53 anni Linco Lancellotti

Lutto a Carpi. E' morto venerdì sera, stroncato da un malore improvviso a 53 anni, Linco Lancellotti, noto e stimato titolare della agenzia di viaggi 'Viaggi della Giraffa' di piazzale Dante Alighieri.Lancellotti, grande appassionato di biliardo e amante dello sport, lascia la moglie e due figli.Dalle 15 di oggi è aperta la Camera morturaria alla Funeral Home Terracielo di Carpi, mercoledì partirà il corteo verso il Duomo dove alle 15 si terrà il funerale.Tanti i messaggi di cordoglio sui social. 'Molti di voi so che lo conoscevano. Ha tenuto duro durante pandemia, uno sempre allegro simpatico pieno di vita e di iniziative... Per me sarà sempre l'amico Linco con cui si lavorava ma si scherzava ci si prendeva in giro'. 'Oggi mi sono svegliata con una notizia tremenda, purtroppo l'amico e collega Linco Lancellotti ci ha lasciati improvvisamente. Sono incredula, era un collega sempre collaborativo, pieno di allegria e di proposte... era ormai un amicoBuon ultimo viaggio Linco, ci mancherai tantissimo' - scrive una collega. E ancora: 'Ti ricordo come una persona e un professionista sempre gentile, ottimista, con un gran sorriso e la battuta sempre pronta'.