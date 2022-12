Lutto a Castelvetro, malore improvviso: morto l'oste Leone Monticelli

Lutto a Castelvetro per la morte di Leone Monticelli titolare dell'agriturismo Podere Diamante. Monticelli è morto a 66 anni stroncato da un malore improvviso.Insieme alla moglie aveva creato uno dei luoghi simbolo della accoglienza ricettiva modenese. 'Sono Leone, mi sono “studiato”: ero l’archetipo prototipo dell’Oste, in apparenza burbero, grassoccio, rubizzo, con la giovialità e la voglia di scherzare che è propria di un personaggio di questo tipo - così si descriveva sul portale del suo ristorante -. Con l’età di chi si può concedere una parola di troppo. Con tanta voglia di conoscere persone e proporre esperienze'.'Leone sei il nostro presidente e lo sei stato per questi ultimi 13 anni. Da più di 40 anni attivo nell’Olimpia, non si può dire che tu non ne conoscessi ogni virgola. Sei sempre stato capace di sintetizzare, con una battuta, tutte le situazioni più complesse e hai sopportato senza fare una piega dei carichi davvero pesanti.Tutti noi sappiamo quanto ti dobbiamo, soprattutto per tutte le responsabilità che hai assunto, senza mai tirarti indietro anzi testimoniandoci ogni volta fiducia e supporto. Sempre pronto a sdrammatizzare, strapparci un sorriso e infondere entusiasmo per una nuova avventura. Non ti perdoneremo mai una cosa però, presidente: sei sempre stato in ritardo a ogni appuntamento e proprio questa volta hai deciso di anticipare. Ciao Leo, grazie per tutto e un abbraccio forte a Agnese e Jacopo' - scrive l'associazione sportiva Olimpia Vignola della quale era presidente.