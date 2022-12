Lutto a Reggio Emilia, morto improvvisamente Jean Paul Tonelli

Lutto a Reggio Emilia. E' deceduto a 62 anni improvvisamente la notte di Natale in ospedale Jean Paul Tonelli storico gestore del chiosco del Parco del Popolo di Reggio. La vigilia di Natale era stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia perché aveva accusato un malessere, il decesso dopo poche ore. I suoi funerali sono stati celebrati in forma privata. Jean Paul nel passato è stato consigliere della Polisportiva Albinetana e attivo nel mondo della pallacanestro.'Da nove mesi il chiosco del Parco del Popolo non era più lo stesso (anche la signora che lo gestisce ora è bravissima). Jean Paul Tonelli si stava godendo la meritata pensione dopo aver gestito il bar nel parco per 39 anni con la pazienza e il garbo d’uomo d’altri tempi - si legge sui social nella pagina 'Tenente Ubaldo' -.D’inverno gestiva anche il chioschetto delle castagne. Aveva visto generazioni di bambini su e giù dalle giostre e ancora prima sul trenino e sui grilli. Aveva iniziato a gestire il bar con la mamma, una signora volitiva ma sempre sorridente. Con discrezione i suoi occhi hanno visto la città mentre cambiava e nostri bambini crescere. Il cuore del Parco del Popolo, che ha gestito accanto al Teatro Municipale per quasi quarant’anni, ora si è fermato. Ci mancherà la tua gentilezza Paolo, ma soprattuto mancherà a tua moglie e alle tue splendide figlie'.Tonelli lascia la moglie Anna Prampolini e le figlie Chiara e Laura.