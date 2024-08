Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per circa 15 anni Nicolò ha ricoperto il ruolo di autista soccorritore del 118 al Pronto soccorso di Mirandola, prestando servizio con grande impegno e abnegazione e sostenendo il gruppo di colleghi anche nei momenti più difficili, sempre con un sorriso o una parola di conforto. Negli ultimi anni ha ricoperto incarichi gestionali tra cui il ruolo di bed manager all’ospedale di Mirandola, seguendo quindi la gestione dei posti letto anche in un momento particolarmente impegnativo come la pandemia di Covid-19. Sempre nel periodo della pandemia Nicolò ha gestito anche l’accoglienza al drive through dei tamponi a Mirandola, dimostrando come sempre di essere pronto ad aiutare dove c’era bisogno senza tirarsi indietro.La Direzione Generale dell’Ausl, unitamente a tutti i professionisti e in particolar modo ai colleghi del 118, del Distretto di Mirandola e del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza, hanno espresso profondo cordoglio alla famiglia.