Lutto in Romagna: 30enne muore per malore 3 giorni dopo il matrimonio

Tragedia in Romagna e nel pesarese. Una ragazza di 30 anni è morta tre giorni dopo il matrimonio, stroncata da un malore improvviso. La vittima è Mara Angelini, residente a Vallefoglia di Pesaro e segretaria della Fisiolab di Cattolica dove era conosciuta e apprezzata. Si era sposato il fine settimana scorso. La giovane ha accusato un malore la mattina di lunedì mentre era ancora a letto col marito a fianco: è morta in ospedale a Pesaro ieri l'altro.'Oggi, cara Mara, mi affidi l'ingrato compito di spiegare ai nostri pazienti che tu non ci sarai più. E allora con gli occhi pieni di lacrime e il cuore distrutto dal dolore, provo a trovare le parole giuste per dire a tutti che, ogni volta che varcheranno la nostra porta non ti troveranno più lì seduta alla tua scrivania, sempre pronta ad accoglierli con il sorriso, la simpatia e la disponibilità che ti contraddistinguevano - si legge sulla pagina Facebook di Fisiolab -.Provo a raccontare che, noi di Fisiolab, abbiamo perso un pilastro importante della nostra piccola realtà, perché tu eri sempre lì attenta a tutto e pronta a organizzarci e aiutarci in ogni piccola cosa, e a riempirci la testa e il cuore con le tue risate. Ci mancherai Mara, perché la tua assenza si fa già sentire, questo posso garantirlo…''Qualcuno lassù ha voluto che tu a soli 30 anni diventassi un Angelo Meraviglioso. E allora vai Mara, vai lassù e brilla come facevi qui con noi e sappi che nei nostri cuori ci sarai sempre perché tu sei e sarai in eterno la nostra Segretaria Stellare'.I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 alla chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio di Vallefoglia.