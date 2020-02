Madre e figlio morti nel degrado: ancora mistero sui decessi

Scemata l'ipotesi dell'omicidio suicidio, come è possibile che le due persone, madre di 80 e figlio di 56 anni, siano morte, insieme, tre giorni fa, senza subire violenza e senza lasciare tracce di sostanze che, assunte, avrebbero potuto provocare il loro decesso? Che cosa li ha uccisi? Sono interrogativi ancora aperti e ai quali solo le indagini autoptiche (disposte subito dal magistrato, sentito il medico legale presente sul posto), potranno dare risposta, quelle che fanno da sfondo al ritrovamento, ieri sera, in un appartamento del palazzo all'angolo tra via Tamburini e via Bonzagni, a Modena, delle due persone. Morte, dai primi accertamenti, almeno da tre giorni. In un contesto domestico di estremo degrado e di abbandono. Segnalato ai servizi sociali del Comune dalla sorella che recentemente aveva fatto visita a fratello e madre, rivelando la problematica situazione di abbandono in cui versava l'appartamento. Segnalazione che aveva portato la stessa sorella a tornare ad accertarsi, insieme ai servizi sociali, dopo non avere avuto notizie, delle condizioni di salute dei due, e per intraprendere un eventuale percorso di aiuto. Che non si è potuto attuare. Giunta sul posto la sorella non ha potuto fare altro che scontrarsi con la drammatica realtà. I corpi senza vita da giorni giacevano in due stanze diverse, ma uniti da una morte che ancora non ha risposte.