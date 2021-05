Mafia, preso boss Morabito: era ricercato più pericoloso dopo Messina Denaro

I carabinieri del Ros, in collaborazione con il servizio centrale di cooperazione di polizia e con la polizia federale brasiliana, hanno rintracciato in Brasile, a Joao Pessoa, il super boss della ndrangheta e narcotrafficante Rocco Morabito originario di Africo (Reggio Calabria). Con lui è stato arrestato anche Pasquino Vincenzo, suo fedelissimo e broker di cocaina al servizio della ndrangheta. Morabito era nella lista dei dieci criminali più ricercati al mondo secondo tra i ricercati più pericolosi d'Italia, dietro solo al padrino di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro.Morabito e Vincenzo erano inseriti negli elenchi dei latitanti di massima pericolosità e facenti parte del programma speciale di ricerche, stilati dal ministero dell'Interno. L'attività svolta in sinergia tra i reparti dell'Arma, con le forze di polizia brasiliana, con il supporto dell'Fbi e della Dea statunitense è stata coordinata dalle Procure distrettuali di Reggio Calabria e Torino, con l'ausilio della direzione generale Affari internazionali e cooperazione giudiziaria del ministero della Giustizia italiano e del Dipartimento di Giustizia statunitense. Rocco Morabito era evaso dal carcere di Montevideo nel 2019 nel quale era stato ristretto dal 2017 quanto fu arrestato dai carabinieri e dalla polizia uruguaiana.

