Mafie, al processo Grimilde sfilano i testimoni delle difese

Udienza lampo per il processo 'Grimilde' contro la cosca di 'ndrangheta dei Grande Aracri, focalizzato sulle attività al nord del ramo della famiglia residente a Brescello. Nel rito ordinario celebrato a Reggio Emilia, che si avvia a conclusione entro poche settimane, sono sfilati oggi tre testimoni delle difese, due dei quali hanno deposto in ordine ai loro rapporti economici con l'imputato Omar Costi. All'imprenditore reggiano, 48 anni, è stata inflitta in appello (poi confermata dalla Suprema Corte) una pena di nove anni e otto mesi per usura ed estorsione. Nell'udienza di lunedì prossimo, invece, a sedersi sul banco dei testimoni saranno gli investigatori della Direzione distrettuale antimafia, chiamati dal Pm Beatrice Ronchi a dare la loro versione dei fatti su alcuni episodi illustrati nelle scorse settimane dai testimoni dei difensori.