Malore al lavoro, cade col viso in una vasca: 26enne muore annegata

Tragedia ieri in provincia di Bergamo. Una ragazza di 26 anni, Giorgia Manenti, è morta dopo essere stata vittima di un malore improvviso. La giovane stava lavorando all'interno della ditta di famiglia a Castelli Calepio, una azienda che si occupa di lavorazioni e assemblaggi. Poco dopo pranzo è uscita per sversare del liquido in una vasca esterna e si è accasciata cadendo con il volto all’interno del contenitore in cui c’erano pochi centimetri di acqua. La 26enne è stata ritrovata dopo alcuni minuti dal padre senza vita. Inutile il tentativo di rianimarla da parte dei sanitari, immediatamente giunti sul posto.I funerali della ragazza si terranno domani alle 17 nella parrocchia di Tagliuno.