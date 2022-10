Malore improvviso a scuola: maestra 44enne muore davanti agli alunni

Tragedia in provincia di Verona. Una insegnante di 44 anni, Giovanna Fabrica, è morta sotto gli occhi dei suoi alunni, stroncata da un malore improvviso. E' deceduta così, come riporta l'Arena, nella scuola dove lavorava una maestra della primaria Carlo Ederle del Comune Villa Bartolomea.L'insegnante, originaria di Naro nell'Agrigentino, abitava a Cerea con il marito, anche lui docente in un istituto del territorio. Era arrivata al Comprensivo Ederle lo scorso anno per l'insegnamento di materie curricolari come scienze e geografia. Il malore è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 14, mentre si trovava nell'aula della seconda B dove aveva appena terminato una delle lezioni del rientro pomeridiano.All'improvviso, dopo aver salutato il maestro che avrebbe dovuto tenere le due ore successive, si è accasciata a terra, cadendo in posizione supina, a poca distanza dalla cattedra e dai banchi della prima fila.'A nome mio e di tutta la città mi stringo intorno al dolore della famiglia di Giovanna Fabrica, maestra originaria di Naro che viveva a Cerea, in provincia di Verona, insieme al marito Angelo, e che è stata stroncata da un improvviso malore mentre era a scuola. Giovanna era una donna solare, serena, dolcissima. Amava profondamente il suo lavoro di insegnante e i più piccoli. La sua scomparsa lascia attoniti - scrive il sindaco di Naro Maria Grazia Bandara -. Un’altra figlia di questa terra che è dovuta andar via, questa volta però per non fare mai più ritorno. Che la terra le sia lieve'.