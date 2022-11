Malore improvviso dopo la partita di calcio: muore papà di 47 anni

Claudio Scialla, 47enne artigiano e padre di tre figli residente ad Aulla, è morto, ucciso da un malore improvviso

Tragedia in provincia di Massa Carrara. Claudio Scialla, 47enne artigiano e padre di tre figli residente ad Aulla, è morto venerdì sera, ucciso da un malore improvviso, mentre si trovava sulla sua auto di ritorno da una partita di calcio a 7 di un torneo amatoriale. L'uomo ha accostato l'auto per il malessere e telefonato alla moglie a casa, ma dopo la telefonata si è accasciato sul sedile senza vita. Il corpo è stato trovato da alcuni automobilisti fermatisi dopo aver visto un'auto ai margini della carreggiata.



Inutili i soccorsi giunti immediatamente sul posto. 'Ringrazio tutti per la vicinanza e il calore che mi state dimostrando - ha scritto il fratello - in questo momento di dolore il vostro pensiero e affetto mi danno la forza per affrontare questa immane perdita. Claudio vivrà per sempre nei nostri ricordi, stretto nel nostro cuore'.





