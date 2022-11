Malore improvviso durante battuta di caccia, muore sindaco trentino

Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 22.30. Giuliano Pozzatti, sindaco di Bresimo dal 2020, lavorava come geometra

Tragedia sabato sera in Val di Non. Il sindaco di Bresimo, Giuliano Pozzatti, 72 anni, è morto per un malore improvviso mentre si trovava a caccia insieme al figlio.



I due si erano divisi e non vedendo rientrare il padre, il figlio ha lanciato l'allarme: i boschi sono stati battuti dai vigili del fuoco, Soccorso Alpino e carabinieri. Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 22.30. Giuliano Pozzatti, sindaco di Bresimo dal 2020, lavorava come geometra presso uno studio a Cles.





