Malore improvviso durante il calcetto: muore a 23 anni

Ancora una tragedia sui campi di calcio. Lunedì sera un ragazzo di 23 anni è morto stroncato da un malore improvviso durante la partita di calcetto. E' successo a San Severo nel foggiano e la vittima è Filippo Cardillo, geometra 23enne.



'San Severo: un altro fulmine a ciel sereno sconvolge la nostra comunità - si legge sulla pagina Facebook della città -. Ieri sera, durante una partita a calcetto, Filippo Cardillo di 23 anni si accascia al suolo colpito da un malore. Un ragazzo d’oro, buono e socievole, devoto della Vergine del Santo Rosario'.

Filippo lascia i genitori, il fratello Aldo e i nonni. I funerali si terranno questa mattina alle 11 in Cattedrale a San Severo.

