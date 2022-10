Malore improvviso durante una partita di Padel: muore a 32 anni

Tragedia ieri sera, venerdì 2 ottobre, in Abruzzo. Il trentaduenne assicuratore di Lanciano Matteo Stante, stava giocando a padel con due amici e il fratello quando è stato colto da un malore improvviso. Immediati i soccorsi medici e le manovre di rianimazione, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.Matteo Stante lascia i genitori e la moglie Arianna, sposata lo scorso anno. I funerali si terranno domenica pomeriggio alle 15.30 nella Cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano.

