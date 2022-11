Malore improvviso: grafico 44enne trovato morto nel letto dalla madre

Lutto nelle Marche. Paolo Martinelli ha rappresentato anche il settore Grafica e Stampa nella presidenza provinciale Cna

Tragedia nelle Marche. Paolo Martinelli, 44 anni, imprenditore Porto Sant'Elpidio, per anni titolare di una agenzia di grafica e attivo nel mondo dell'associazionismo Cna, è morto stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione.

Martinelli - che non aveva problemi di salute - è stato trovato senza vita nel letto dalla madre che martedì mattina, preoccupata nel non vederlo era andata a svegliarlo. Inutili i soccorsi: l'uomo è stato dichiarato deceduto dai sanitari accorsi sul posto.



'La presidenza, la direzione e il personale della Cna territoriale di Fermo partecipano al cordoglio della famiglia Martinelli per l'improvvisa scomparsa di Paolo - si legge in una nota Cna -. Originario di Casette d'Ete, professione grafico, si era poi trasferito a Porto Sant'Elpidio dove aveva avviato la sua attività. Paolo è stato il primo presidente del gruppo Giovani Imprenditori della Cna di Fermo, un ruolo che rivestiva con entusiasmo, con l'obiettivo di contribuire alla crescita professionale e culturale delle nuove imprese del territorio, partecipando sempre attivamente a momenti di incontro e approfondimento anche fuori dalle Marche. Successivamente, ha rappresentato anche il settore Grafica e Stampa nella presidenza provinciale e nei gruppi di lavoro regionali e nazionali. La Cna si stringe ai suoi familiari, esprimendo le più sentite condoglianze'.





