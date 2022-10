Malore improvviso in videoconferenza: 32enne muore davanti ai colleghi

Tragedia in Friuli. Un ingegnere 32enne, Matteo Piuzzi, è morto vittima di un malore improvviso mentre si trovava in casa impegnato in una videoconferenza con i colleghi. Il giovane giovedì verso le 13 si trovava nel suo appartamento a Feletto Umberto nel Comune di Tavagnacco in provincia di Udine. Stava partecipando ad un incontro online in collegamento quando improvvisamente si è accasciato davanti allo schermo.Due colleghi hanno avvisato i soccorsi che in base a una ricerca in anagrafica si sono recati nell'ultima residenza ufficiale del 32enne, quella dei genitori, ma egli si trovava in un altro Comune alle porte di Udine. Qui è giunta finalmente l’ambulanza. I medici sono entrati nella abitazione con l'aiuto dei vigili del fuoco ma ormai non c'era nulla da fare.