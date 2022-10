Malore improvviso: muore a 54 anni il figlio di Achille Occhetto

'Mio figlio Malcolm è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con incredibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita'. A dare l'annuncio della morte improvvisa del figlio in Spagna è l'ex segretario del Pds Achille Occhetto.Malcom Occhetto era nato in Sicilia dall’unione tra Achille ed Elisa Bove, dalla quale l'ultimo segretario del Pci ebbe due figli. Filmaker e direttore della fotografia, aveva 54 anni.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.