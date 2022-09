Malore improvviso, muore a 60 anni poche ore dopo il matrimonio

Un uomo di 60 anni, Andrea Labriola di Udine, è morto lunedì notte a poche ore di distanza dal suo matrimonio a causa di un malore improvviso. Il 60enne si era sposato lunedì mattina in municipio, nel capoluogo friulano. Nel pomeriggio la festa di nozze al ristorante e in serata il rientro a casa con la neo sposa Tania.Nella notte però Labriola ha accusato un malore ed è morto nonostante l'intervento immediato dei soccorsi. Il funerale è stato celebrato questa mattina. Andrea Labriola lascia la moglie, la figlia Evelina e la sorella Barbara.

