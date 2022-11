Malore improvviso, muore a 61 anni fondatore della nota cantina Perlage

Lutto nel mondo della imprendioria trevigiana. Claudio Nardi, cofondatore della nota cantina Perlage, è stato stroncato da un malore improvviso ieri, a 61 anni.

A darne notizia è stato Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo: 'L’intera comunità sì stringe alla moglie Loreta, ai figli Norma e Sandro, ai fratelli Ivo, Geminiano (presidente della Fondazione Casa per anziani di Pieve di Soligo), Antonio, Rossella, Flavio (titolare della libreria La Pieve) e a tutta la famiglia Nardi'.



La storia di Perlage nasce nel 1985, quando i 7 fratelli Nardi, il padre Tiziano e la madre Afra, hanno deciso di iniziare l'avventura dell'agricoltura e la viticoltura biologica, partendo dalla Riva Moretta, lo storico vigneto nel cuore del Prosecco Superiore Docg. Perlage oggi è uno dei più rinomati produttori di vino biologico del Veneto, nonché tra le poche aziende che producono Prosecco biologico Docg presenti all'interno del Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.

