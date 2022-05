Malore improvviso, muore attore teatrale 44enne

Tragedia in Piemonte. E' morto ieri mattina (sabato) nella sua abitazione di Madonna dell’Olmo, a Cuneo, Alessandro Di Stefano, 44 anni, stroncato da un malore improvviso. Il lutto ha colpito anche il mondo del teatro piemontese: Di Stefano era infatti un attore non professionista dell’Accademia Toselli e aveva partecipato a numerosi spettacoli e iniziative teatrali.Appassionato di escursioni in montagna, Alessandro Di Stefano lascia la moglie Daniela, i figli Jacopo, Gioele e Arianna Catlina, i genitori Caterina e Salvatore, fratelli e nipoti. I funerali saranno celebrati lunedì nella chiesa parrocchiale di Madonna dell’Olmo dove questa sera alle 20 (domenica), sarà recitato il rosario.

