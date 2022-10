Malore improvviso, muore biologo delle tartarughe: aveva 31 anni

Tragedia in Puglia, un ragazzo di 31 anni, Enrico Panzera, biologo del Museo di Storia Naturale di Calimera di Lecce è morto per un malore improvviso dopo una cena in famiglia. 'Oggi è una bruttissima giornata per noi e per tutti quelli che ci sono accanto, il museo resterà chiuso oggi – così scrivono dalla pagina istituzionale dal Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento di Calimera – Il nostro Enrico non c'è più, se n'è andato nella notte lasciando un vuoto e un dolore indescrivibile. Ci stringiamo nell' immenso dolore che ha colpito la sua famiglia. Oggi se ne va un caposaldo del nostro Centro Recupero. Niente sarà più come prima, perdiamo un Amico e un collega insostituibile. Vogliamo ricordarti nella tua ultima missione in Libano sempre in difesa delle tue amate tartarughe'.'Il Museo oggi rimarrà chiuso. Enrico, componente della grande famiglia che vive il Museo quotidianamente, ci ha lasciati - si legge sulla pagina del Museo -. Scusateci, ma ancora increduli di quanto accaduto durante la notte, non ce la sentiamo di aprire'. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, alla sua compagna e a tutte le persone che gli vogliono bene'.