Malore improvviso, muore dopo due settimane di ricovero noto dj

Lutto nelle Marche. Roberto Lupini, noto dj e rugbista di 45 anni, è morto il primo novembre ad Ancona per le conseguenze di un malore improvviso. Roberto Lupini, il quale faceva anche attività sindacale nella Fiom, si è spento dopo due settimane di ricovero all'ospedale Torrette di Ancona dove era stato ricoverato per un ictus improvviso. Lascia i genitori, la compagna e il fratello. Il funerale si terrà oggi, giovedì 3 novembre.

