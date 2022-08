Malore improvviso, muore in casa papà di un bimbo di 4 anni

Lutto nel mondo delle due ruote. E' morto a 48 anni Valter Moretto, titolare di una attività di rivendita di pneumatici a Montebelluna Cornuda in provincia di Treviso.La morte è avvenuta martedì 2 agosto: l'uomo si trovava nella sua casa di Cornuda quando, all'improvviso, si è accasciato sul pavimento colpito da un malore fatale. Inutile l'intervento dei sanitari del 118: il 48enne ha perso la vita durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Valter Moretto lascia la compagna, un figlio di 4 anni e i fratelli Ivan e Paolo con cui aveva aperto il punto vendita. Per lungo tempo è stato vicepresidente del Motoclub Gaerne.'Addolorati per l'improvvisa perdita del nostro caro amico ed ex vicepresidente, Valter Moretto. Ciao amico non ti dimenticheremo mai' - scrive il motoclub.