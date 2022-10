Malore improvviso, muore noto architetto 59enne

Lutto a Treviso per la morte del noto architetto Paolo Giordano. Giordano, 59 anni, padre di due figli, è stato vittima di un malore improvviso.Da 30 anni lavorava come architetto libero professionista dedicandosi alla bioarchitettura e collaborando con istituti di ricerca, enti e associazioni del territorio. Negli anni si era avvicinato anche al Centro sociale Django di Treviso.'Noi ce lo ricordiamo bene caro Paolo, quella domenica di marzo in cui ti sei presentato al centro sociale occupato Django: 'voi avete liberato uno spazio, lo avete sottratto all'abbandono. Ora diamogli un nuovo significato, mettiamolo a disposizione di tutti, invitando altre persone con le loro idee'. Questo nuovo significato, che porta il nome di 'progettazione partecipata', è stata una idea tanto innovativa e spiazzante che ha prima convinto noi e poi messo l'allora amministrazione all'angolo: o sgomberare senza se e senza ma, o essere costretti a cedere quello spazio.

