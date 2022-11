Malore improvviso, ragazzo di 28 anni trovato senza vita dal padre

La vittima è Federico Quintabà, ritrovato senza vita dal padre nella sua abitazione a Porto Recanati

Tragedia in provincia di Macerata: un giovane di 28 anni è stato trovato morto nella sua camera da letto stroncato da un malore improvviso. La vittima è Federico Quintabà, ritrovato senza vita dal padre nella sua abitazione a Porto Recanati: appassionato di motori a due e quattro ruote, prativa boxe nella palestra di Loreto.



I fatti si sono consumati martedì mattina, inutile l'intervento dei sanitari del 118: per il giovane non c'è stato nulla da fare.

I funerali avranno luogo venerdì mattina 2 dicembre. Federico Quintabà lascia il padre, la sorella e la nonna.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.