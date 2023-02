Malore improvviso, scrutatore muore durante spoglio delle primarie Pd

'Caro fratello mio, caro Daniele sarà la notte più lunga e più triste della mia vita. Travolto dal dolore devo trovare la forza per salutarti l'ultima volta - scrive il fratello Domenico -. Purtroppo il destino è stato troppo severo con te e ci ha separati troppo presto. Il mio cuore non sarà più lo stesso, tuttavia cercherò di andare avanti e di sentirti sempre al mio fianco. Ti ricorderemo per sempre per il tuo buon cuore. La mamma a quest'ora ti avrà preparato il letto com'era solita fare, questa è l'unica consolozione che ho: saperti in buone mani'.